Необычный конкурс в Тарту: победитель получит гигантский пешеходный мост абсолютно бесплатно

"Вначале планировалось использовать мост, изготовленный на старом заводе "Двигатель", для строительства нового моста выше по течению Эмайыги между улицами Марья и Лубья, но, как показали консультации с различными мостостроителями, использование старых частей для строительства нового моста обойдется дороже, чем изготовление новых конструкций. Изучались и другие возможности вторичного использования моста, но, к сожалению, это не принесло результатов", - сказал вице-мэр Тарту Валво Семиларски. С его точки зрения, демонтированный в 2007 году металлический мост и внешне больше не вписывается в городской ландшафт.

Построенный в 1993 году Железный мост был почти 88 метров в длину и пять в ширину. В 2007 году мост демонтировали, а его части вывезли в Супилинн на улицу Оа. Поскольку город сам не намерен использовать мост, он будет бесплатно передан автору самой удачной идеи о том, как его можно вторично использовать.

Заявки можно подавать до конца мая в отдел городского хозяйства по электронному адресу lmo@raad.tartu.ee. Если достойных идей о вторичном использовании старого металлического моста не будет, он будет сдан в утиль.