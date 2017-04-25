Чемпион мира в прыжках с шестом заявил, что он гей и гордится этим

Барбер провалил допинг-тест накануне Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, и Антидопинговое агентство Канады требовало для него дисквалификации на четыре года, пишет NEWSru.

Однако канадский спортивный суд позволил легкоатлету участвовать в Играх-2016, так как принял во внимание доводы Барбера о том, что наркотик мог попасть в его организм после поцелуя с женщиной. По словам спортсмена, он провел ночь со случайной знакомой в Эдмонтоне перед тем, как сдавать допинг-тест.

«Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку. Я продолжаю расти как личность благодаря этой поддержке. Мои родители - моя главная опора, они помогли мне через многое пройти в последнее время. Что касается моих друзей, то вы навсегда останетесь моими друзьями. Я тоже люблю вас», - написал Барбер на своей странице в Facebook.

На Играх-2016 в Рио канадец занял 10-е место, а в 2015 году завоевал золото чемпионата мира в Пекине, напоминает «Р-Спорт».