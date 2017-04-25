Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: в Тартумаа при столкновении автомобилей Toyota и Mazda пострадали два человека

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Сегодня днем в деревне Реола вблизи Тарту столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали оба водителя.

Полиция получила сообщение о ДТП на перекрестке Пыльва-Реола в Тартумаа около 12.10. По первоначальным данным, автомобиль Mazda направлялся из Тарту по направлению к Выру, но ему выехала наперерез машина Toyota. Как предполагается, 73-летний водитель Toyota хотел проскочить перекресток.

Произошло столкновение, оба водителя пострадали. Скорая помощь доставила их в больницу.

«Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиции надо опросить водителей, а это можно будет сделать лишь тогда, когда они получат медицинскую помощь и придут в себя после аварии», - объяснила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

К настоящему моменту известно, что водители были трезвы и имели водительские права.

Полиция начала расследование.

Наверх