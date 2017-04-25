Фото: в Тартумаа при столкновении автомобилей Toyota и Mazda пострадали два человека

Полиция получила сообщение о ДТП на перекрестке Пыльва-Реола в Тартумаа около 12.10. По первоначальным данным, автомобиль Mazda направлялся из Тарту по направлению к Выру, но ему выехала наперерез машина Toyota. Как предполагается, 73-летний водитель Toyota хотел проскочить перекресток.

Произошло столкновение, оба водителя пострадали. Скорая помощь доставила их в больницу.

«Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиции надо опросить водителей, а это можно будет сделать лишь тогда, когда они получат медицинскую помощь и придут в себя после аварии», - объяснила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

К настоящему моменту известно, что водители были трезвы и имели водительские права.

Полиция начала расследование.