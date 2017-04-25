Галерея: в Таллинне приземлились самые дорогие в истории американские истребители F-35

В Эмари собрались не только представители местных СМИ, но и журналисты зарубежных изданий - AFP и Reuters, финских YLE и Helsingin Sanomat. На месте пилотов приветствовал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Postimees.

Компания Lockheed Martin (LM) построила на базе X-35 три разных типа самолетов: F-35A, F-35B и F-35C. Все варианты F-35 позволяют выполнять функции истребителя, разведчика и тактического бомбардировщика. В отличие от обычного бомбардировщика, самолеты этого типа могут с большой точностью поражать цели, находящиеся на маленькой площади.

В середине апреля Пентагон сообщил, что США впервые отправят новейшие истребители F-35 в Европу на учения НАТО. Точное количество истребителей и страну, в которую их отправят, Пентагон тогда не уточнил. Как подтвердило Министерство обороны Эстонии, самолеты останутся в регионе на несколько недель.

Технология невидимости

Одна из важнейшихт черт истребителей пятого поколения - их малозаметность: они могут летать тихо и быть невидимыми для радаров. При строительстве самолета использовались материалы, позволяющие максимально снизить обратное отражение радиоволн, которое могут зафиксировать наземные радары.