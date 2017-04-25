Фото: пять маленьких квартир по разным ценам в разных городах Эстонии

1. Студия класса люкс в Нарве, 31 000 евро

Фото: KV.EE

В старой части Нарвы ждет нового хозяина однокомнатная квартира площадью 40 м2. Она по-настоящему шикарно обставлена, в ней есть все необходимое для жизни. Да и находится студия в прекрасном месте - недалеко от Ратуши и близко к реке.

2. Квартира с балконом в центре Тарту, 47 000 евро

Фото: KV.EE

Очень своеобразная квартира с красивым балконом на улице Кастани. В интерьере использовано много интересных и необычных деталей. Например, кухонная мебель сделана из старого буфета.

3. Современная студия в Пыхья-Таллинне, 55 000 евро

Фото: KV.EE

Так как площадь квартиры чуть больше 26 м2, планировка очень практична и тщательно продумана. В цену входит вся мебель и техника. Словом, всё, что вы видите на фотографиях.

4. Квартира с хорошо продуманной планировкой в Кристийне, 80 000 евро

Фото: KV.EE

Квартира перепланирована и обставлена в сотрудничестве спрофессиональным дизайнером. Продается со вмей обстановкой и техникой.

5. Маленькая квартирка в доме Fahle, 165 000 евро

Фото: KV.EE

В данный момент это - самая дорогая однокомнатная квартира в Эстонии. Площадь немногим больше, чем 37 м2, зато виды из окон открываются очень дорогостоящие.