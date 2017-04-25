Фото: пять маленьких квартир по разным ценам в разных городах Эстонии

Однокомнатные квартиры, а также квартиры-студии становятся все более популярными. Но маленькая площадь не означает низкой цены. Посмотрим, что почем. Разброс цен - от 30 до 165 тысяч евро.
1. Студия класса люкс в Нарве, 31 000 евро
Фото: KV.EE
В старой части Нарвы ждет нового хозяина однокомнатная квартира площадью 40 м2. Она по-настоящему шикарно обставлена, в ней есть все необходимое для жизни. Да и находится студия в прекрасном месте - недалеко от Ратуши и близко к реке.
2. Квартира с балконом в центре Тарту, 47 000 евро
Фото: KV.EE
Очень своеобразная квартира с красивым балконом на улице Кастани. В интерьере использовано много интересных и необычных деталей. Например, кухонная мебель сделана из старого буфета.
3. Современная студия в Пыхья-Таллинне, 55 000 евро
Фото: KV.EE
Так как площадь квартиры чуть больше 26 м2, планировка очень практична и тщательно продумана. В цену входит вся мебель и техника. Словом, всё, что вы видите на фотографиях.
4. Квартира с хорошо продуманной планировкой в Кристийне, 80 000 евро
Фото: KV.EE
Квартира перепланирована и обставлена в сотрудничестве спрофессиональным дизайнером. Продается со вмей обстановкой и техникой.
5. Маленькая квартирка в доме Fahle, 165 000 евро
Фото: KV.EE
В данный момент это - самая дорогая однокомнатная квартира в Эстонии. Площадь немногим больше, чем 37 м2, зато виды из окон открываются очень дорогостоящие.