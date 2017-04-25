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Жители Эстонии покупают в Латвии все больше спиртного

Rus.Postimees.ee
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Алкоголь. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Доля алкоголя, купленного в Латвии жителями Эстонии, выросла в марте до 10% от общего объема спиртного, приобретенного жителями нашей страны, передает Rus.err со ссылкой на "Радио 4".

Для сравнения, в августе прошлого года этот показатель составлял 6%. В целом, доля купленных за границей спиртных напитков увеличилась в марте до 14%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фирмой Kantar-Emor.

По словам эксперта Айвара Воога, алкогольные напитки у южных соседей покупают прежде всего жители Южной Эстонии и тартуского региона, там доля приобретенного в Латвии спиртного выросла с 18% до 33%.

Воог добавил, что спиртное в соседней стране в основном покупают мужчины среднего возраста и с доходами выше среднего по Эстонии показателя.

Свой опрос фирма провела с 3 по 13 марта, всего в интернете были опрошены 1715 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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