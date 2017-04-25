Строители поставили задолжавшему 474 000 евро фонду школы жесткий ультиматум

Фонд заключил летом 2014 года договор со строительной фирмой AS Restor 2014, чтобы привести в порядок последний этаж здания школы. Работа была выполнена, но денег в итоге строители не увидели. Первоначальный счет составлял 295 000 евро, пишет Postimees.ee.

Из них фирма получила только 15 000 евро. За два года долг благодаря пене существенно вырос и на сегодняшний день уже составляет 474 000 евро.

По словам руководителя фонда Рихо Сооника, который стал во главе фонда уже после того, как образовался долг, они не сидят сложа руки.

Он отметил, что стороны неоднократно встречались, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, но результатов это пока не принесло. Однако он надеется, что к пятому маю компромисс все-таки удастся найти.