Картина дня: Истребители F-35 в Таллинне, новая напасть в школах и увольнение правления Starman

Истребители F-35 в Таллинне

Сегодня на базе военно-воздушных сил Эмари приземлились новейшие и самые дорогие в истории многофункциональные американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Читать далее...

Правлению Starman указали на дверь

Финский мобильный оператор Elisa, который в прошлый четверг завершил покупку телеоператора Starman, в роли нового владельца сразу принял суровое решение: уволил правление Starman в полном составе. Читать далее...

Семейный врач негодует

Семейный врач в Виймси-Пирита Сергей Саади решил уволиться, потому что на время отпуска или болезни сложно найти замещающего врача. Читать далее...

В Нарве хотят построить магазин Lidl

В центре Нарвы будет строиться новый торговый центр, в котором ключевое место получит магазин дешевых продуктов и бытовых товаров Lidl. Читать далее...

Строителя Музея полиции посадили за решетку

Строительство Эстонского музея полиции застопорилось из-за того, что предпринимателя, выигравшего государственные тендеры, посадили за решетку по подозрению в налоговых преступлениях. Читать далее...

Rail Balticа: сколько будет стоить билет из Таллинна в Ригу

Из Таллинна в Ригу можно было бы попасть за 1 час 55 минут по билету за 38 евро. Читать далее...

Фото: самые дорогие квартиры в Эстонии

Фотографии самых дорогих квартир много говорят о состоянии рынка. Все эти квартиры по-своему роскошны, а их цены зависят, в основном, от места их расположения. Читать далее...

Школы Эстонии: плесени не нашли, но дышать нечем

Проведенное в школах исследование показалось новое проблемное место: в помещениях с принудительной вентиляцией в период отопления воздух становится катастрофически сухим. Читать далее...