Картина дня: Истребители F-35 в Таллинне, новая напасть в школах и увольнение правления Starman

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Истребители F-35 в Таллинне
Сегодня на базе военно-воздушных сил Эмари приземлились новейшие и самые дорогие в истории многофункциональные американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Читать далее...
Правлению Starman указали на дверь
Финский мобильный оператор Elisa, который в прошлый четверг завершил покупку телеоператора Starman, в роли нового владельца сразу принял суровое решение: уволил правление Starman в полном составе. Читать далее...
Семейный врач негодует
Семейный врач в Виймси-Пирита Сергей Саади решил уволиться, потому что на время отпуска или болезни сложно найти замещающего врача. Читать далее...
В Нарве хотят построить магазин Lidl
В центре Нарвы будет строиться новый торговый центр, в котором ключевое место получит магазин дешевых продуктов и бытовых товаров Lidl. Читать далее...
Строителя Музея полиции посадили за решетку
Строительство Эстонского музея полиции застопорилось из-за того, что предпринимателя, выигравшего государственные тендеры, посадили за решетку по подозрению в налоговых преступлениях. Читать далее...
Rail Balticа: сколько будет стоить билет из Таллинна в Ригу
Из Таллинна в Ригу можно было бы попасть за 1 час 55 минут по билету за 38 евро. Читать далее...
Фото: самые дорогие квартиры в Эстонии
Фотографии самых дорогих квартир много говорят о состоянии рынка. Все эти квартиры по-своему роскошны, а их цены зависят, в основном, от места их расположения. Читать далее...
Школы Эстонии: плесени не нашли, но дышать нечем
Проведенное в школах исследование показалось новое проблемное место: в помещениях с принудительной вентиляцией в период отопления воздух становится катастрофически сухим. Читать далее...