Полиция планирует закупить новые мотоциклы и квадроциклы

«В рамках тендера департамент планирует закупить мотоциклы типа Sport Touring, которые должны заменить старых железных коней. Всего на покупку всевозможной мототехники выделено 42 000 евро», - сообщил пресс-секретарь ДПП.

Согласно тендеру, департамент также планирует приобрести пять квадроциклов и двое мотосаней.

В конце апреля работающие на мотоциклах полицейские пройдут обучение в Финляндии, а к работе они приступят с первого мая. Всего на дорогах страны будет порядка 20 мотополицейских, но соответствующее обучение прошло большее число человек.

В полиции отметили, что мотоциклы будут использоваться для патрулирования на дорогах страны. Также мотополицейские, например, будут следить за порядком на праздничного шествии во время Певческого праздника.

«В отличие от патрульного автомобиля мотоцикл может быстрее добраться до места происшествия, поскольку он более маневренный и на нем проще объезжать пробки. В то же время у мотополицейского есть преимущество в виде лучшего обзора», - добавил пресс-секретарь.

В настоящее время Департамент полиции и погранохраны использует в работе 18 разных мотоциклов.