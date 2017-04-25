Эксперты сообщили о попытке российских хакеров атаковать предвыборный штаб Макрона

С документом удалось ознакомиться газете The Wall Street Journal. Как пишет NEWSru со ссылкой на WSJ, эксперты Trend Micro выяснили, что «хакеры с характерными отличительными признаками прокремлевской группировки» в последние недели пытались получить доступ к учетным записям электронной почты предвыборного штаба Макрона.

Речь идет о группе хакеров Pawn Storm, известной также под названиями APT28, Tsar Team, Sedit и Fancy Bear, говорится в статье, переведенной сайтом InoPressa. Предполагается, что хакерская группировка начала фишинговую атаку на предвыборный штаб Макрона с середины марта.

С этой целью хакеры создали многочисленные интернет-адреса, имитировавшие адреса серверов предвыборного штаба, пытаясь обманом заставить сотрудников кандидата в президенты выдать свои сетевые пароли, рассказал WSJ ведущий исследователь Trend Micro, автор доклада компании Фейке Акебор.

«Киберманевры» не дали результата

В результате фишинговые электронные письма были быстро выявлены и заблокированы, и маловероятно, что другие прошли незамеченными, заявил изданию Мунир Маджуби, руководитель отдела компьютерной безопасности предвыборного штаба Макрона.

По его словам, попытки подобного фишинга наблюдались начиная с февраля - в целом «менее десяти» были обнаружены, пишет Libération. Во всяком случае, «некоторые кликали по ссылкам, но не вводили ни имени пользователя, ни пароля», и не было «никакой утечки» данных.

Вместе с тем генеральный директор Национального агентства Франции по безопасности информационных систем (ANSSI), уполномоченного курировать кибербезопасность государственных сетей и уязвимых компаний, Гийом Пупар настаивает на «осторожности в оценках» хакерских атак. «Образ действий сильно напоминает Pawn Storm, однако вполне вероятно, что какая-то другая группа высокого уровня стремится выдать себя за них», - отметил гендиректор ANSSI.

Как отмечает BuzzFeed, сейчас хакерская группировка Pawn Storm использует аналогичную стратегию для атаки на грядущие выборы в Германии. Как видно на скриншоте, который компания Trend Micro предоставила изданию, хакеры, предположительно, атаковали Фонд Конрада Аденауэра - немецкий исследовательский центр, связанный с партией ХДС канцлера Германии Ангелы Меркель.

По данным Libération, в 40-страничном докладе японской компании - разработчика программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro предвыборная кампания Эммануэля Макрона упоминается как одна из длинного списка мишеней хакерской группы Pawn Storm.

Группировка Pawn Storm считается причастной к атаке на Национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон, напоминает WSJ. В прошлом году она была идентифицирована американскими официальными лицами и экспертами по кибербезопасности как российская организация, пользующаяся государственной поддержкой.

Во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая Макрону предстоит противостоять лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен, отмечает BuzzFeed. В середине февраля 2017 года генеральный секретарь французского движения «Вперед», возглавляемого Макроном, заявил, что фаворит президентской гонки стал в России героем фейковых новостей и объектом атак российских хакеров. Ле Пен, как считается, является фаворитом Москвы из-за ее антиевропейских и антинатовских позиций.