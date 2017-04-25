Видео: по улицам российского города растеклись реки сока
25 апреля 2017 г., 15:02
По улицам города Лебедянь Липецкой области разлились тонны сока. Причиной послужило ЧП на заводе ОАО "ЭКЗ Лебедянский", принадлежащем компании PepsiCo.
По данным МЧС, около 10 часов утра на предприятии произошло обрушение кровли склада. В результате происшествия никто не погиб, пострадали двое человек, сообщает Newsru.com.
В результате обрушения склада по улицам города разлилось несколько тонн сока. Фотографии залитых продукцией PepsiCo дорог появились в Сети. Их выкладывают жители Лебедяни. Также они публикуют видеозаписи с затопленных соком улиц.