Видео: по улицам российского города растеклись реки сока

По данным МЧС, около 10 часов утра на предприятии произошло обрушение кровли склада. В результате происшествия никто не погиб, пострадали двое человек, сообщает Newsru.com.

В результате обрушения склада по улицам города разлилось несколько тонн сока. Фотографии залитых продукцией PepsiCo дорог появились в Сети. Их выкладывают жители Лебедяни. Также они публикуют видеозаписи с затопленных соком улиц.