Друг Путина вышел из тени на Украине

Сам Медведчук в интервью газете уверял, что утверждения критиков о том, что он тайно представляет российские интересы, абсурдны, реферирует статью Inopressa.

"Я могу иметь и действительно имею отношения с (...) Путиным, потому что мои отношения, на мой взгляд, идут на пользу интересам Украины, - говорит Медведчук. - Я никогда не скрывал подобную деятельность". Он добавил, что имеет специальное разрешение на прямые перелеты между Киевом и Москвой, в целом запрещенные Россией и Украиной.

Официально Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных в рамках Минских соглашений. Неофициально, как говорят информированные источники, он участвует в постоянных закулисных переговорах, призванных примирить два региона Донбасса, подконтрольные сепаратистам, с остальной Украиной, утверждает издание.

Является ли Медведчук близким другом Путина? "Лучше спросить президента", - шутит он. Но друзья подтверждают, что Путин - крестный отец Дарины, младшей дочери Медведчука, а жена [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева - ее крестная мать, пишут авторы статьи.

Медведчук признает, что Минские соглашения висят на волоске, и обвиняет как Москву, так и Киев в невыполнении обязательств. По его словам, возможный выход из тупика - в том, чтобы украинский парламент принял законы о предоставлении ограниченной автономии регионам, удерживаемым сепаратистами, и в проведении там выборов при условии, что Россия выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, говорится в статье.

Среди этих обязательств - вывод российских войск из Донбасса (Медведчук уверяет, что об их присутствии можно спорить) и восстановление контроля украинских сил над границей с Россией. Он признает, что конфликт было бы проще урегулировать, если бы в программу переговоров были включены масштабные негласные споры между Москвой и Киевом - в том числе настоятельные заявления Кремля, что Украина не должна вступать в НАТО, продолжают авторы статьи.

"Украине не нужно [НАТО], - заявляет Медведчук. - В сегодняшней ситуации это приведет к распаду Украины. (...) Украина должна действовать в интересах своего развития, а вступление в НАТО и ЕС не входят в их число. Ни там, ни там нас никто не хочет".

Он уверяет, что Украина должна быть суверенной, независимой страной, но ее будущее - в восстановлении связей с Россией, передает издание.