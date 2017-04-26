Бывший комиссар “Наших”: у большинства из нас не было злобы на Эстонию

Суслова, наряду с тогдашним лидером “Наших” Василием Якеменко была одним из самых запоминающихся персонажей среди окруживших эстонское посольство. Она всем раздавала интервью и проводила экскурсии для журналистов. В основном она находилась рядом с Якеменко и часто передавала другим комиссарам “Наших” его распоряжения.

Хорошо помню, как десять лет назад Суслова стояла рядом с Якеменко 2 мая перед автомобилем эстонского посла в России Марины Кальюранд в центре Москвы и кричала в мегафон “Проваливай обратно домой!” За несколько мгновений до этого “Наши” напали на Кальюранд на пресс-конференции и брызнули в ее сторону слезоточивым газом.

Десять лет спустя Анастасия Суслова – как будто другой человек. Она говорит, что больше не гордится тем, что в 2007 году участвовала в нападении на эстонское посольство и посла. Как будто не особенно гордится она и сегодняшней политикой России, хотя движение “Наши” было одной из первых попыток Кремля привнести хорошо управляемую агрессию во внутреннюю российскую политику.

Очарование и чудо внутренней перемены в молодом человеке. Во время осады эстонского посольства Анастасия отметила свой 22-й день рождения. Сегодня ей исполняется 33, и она мать двоих детей.

Свое отношение к сегодняшней России она описывает так: “Это моя внутренняя миграция”.

“Я не вижу сейчас никакого смысла как-то относиться к тому, что происходит в стране”, - поясняет она свою “внутреннюю миграцию”. “Например, Крым. Наш он или нет – мне все равно, поскольку эта территория для меня абсолютно ничего не значит. Но я отдаю себе отчет, что по окончании Второй мировой войны было не принято что-то забирать себе или завоевывать”.

Из слов Сусловой, которая любит путешествовать по Европе, выходит, что считать ее сторонницей присоединения Крыма сложно.

“Крым же стал принадлежать России относительно недавно, он не принадлежал ей ни в Х, ни в ХII веке, это случилось намного позже. Что вообще теперь считать Россией – будем ли мы исходить из границ Советского Союза или царской России? Если царской России, то по состоянию на какой год? – рассуждает она. – Крым был просто возможностей очень громко заявить о себе. Ну заявили, что дальше? Все понимают, что крымская истерия прошла и никто не собирается забывать Крым. Остались только проблемы и больше ничего”.

Десять лет назад “Наши” начали окружать посольство Эстонии в Москве – через день после бронзовой ночи, 27 апреля. Анастасия помнит тот день очень хорошо.

“У меня был план хорошо выспаться, но где-то около девяти утра мне позвонил знакомый журналист с рассказом о том, что в Таллинне случился инцидент, в котором погиб человек. Спросил, понимаю ли я, что это означает”, - рассказывает Суслова. “Я ответила, что, конечно, очень жаль, что человек погиб, но мы тут при чем? Он предложил мне позвонить Васе (Якеменко. – прим. автора), чтобы он рассказал, что случилось. Вася сказал, чтобы я срочно приходила к эстонскому посольству, они уже были там”.