Галерея: в Таллинне показали автобусы, которые заменят коплиские троллейбусы

По словам председателя правления TLT Энно Тамма, в последнее время большинство европейских городов стали активнее развивать сеть общественного транспорта.

«Невозможно сдерживать автомобилизацию лишь за счет всевозможных ограничений. например, налогов и пошлин. Важно улучшить ситуацию с общественным транспортом, чтобы он был более доступным и удобным. В последнее время число пользователей общественного транспорта постоянно росло, поэтому мы хотим сделать все, чтобы пассажирам было удобно путешествовать по городу. Покупка 20 новых гибридных и 30 дизельных автобусов должна помочь в реализации этих планов», - сказал Тамм.

С мая Таллинн закрывает троллейбусную линию номер 9 (Кескузе - Копли). Обслуживать ее будет автобус номер 72.

С первого января прошлого года перестали ходить 6-ой и 7-ой троллейбусы, ходившие из центра столицы до района Вяйке-Ыйсмяэ. Еще раньше были закрыты второй и восьмой маршруты. Их заменяют автобусы номер 24, 24A и 22.

После закрытия линии номер девять в Таллинне останется четыре троллейбусных маршрута: первый (Мустамяэ - Каубамая), третий (Мустамяэ - Каубамая), четвертый (Кескузе - Балтийский вокзал) и пятый (Мустамяэ - Балтийский вокзал).

Как заверяют власти Таллинна, троллейбусы заменяют автобусами, поскольку старые "Шкоды" отслужили свое, а от идеи покупать новые троллейбусы было решено отказаться.