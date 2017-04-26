Бронзовые ночи: хронология событий

9 мая 2006 года. Русские активисты напали на Тынисмяги на мужчину с флагом Эстонии, который участвовал в предварительно зарегистрированном митинге. Триколор, на который напали, увез полицейский автобус.

10 января 2007 года. Рийгикогу принял решения, которое разрешало на законных основаниях выкопать останки 12 солдат, похороненных на Тынисмяги. Движение русских активистов «Ночной дозор» организовало постоянную охрану у бронзового солдата.

26 апреля 2007 года, шесть часов утра. По заказу Министерства обороны вокруг бронзового солдата был установлен забор для охраны начавшихся в это же время раскопок. «Ночной дозор» призвал людей протестовать.

10 часов вечера. Впавшие в состояние массового психоза и частично пьяные народные массы начали швырять в полицейских камни и всем, что попадалось под руку. Погромщики попытались проникнуть в здание Полиции безопасности, после чего полиция приняла решение очистить Тынисмяги от народных масс.

11 часов вечера. Полиция получила сообщение о пожаре в баре Woodstock, расположенном на улице Татарии, в подвальном этаже которого были заперты люди. Для очистки улицы Татарии было направлено подразделение Команда «К».

Час ночи 23 апреля. Обстановка в центре Таллинна начала успокаиваться. В результате драки, возникшей после событий на улице Татарии, был убит Дмитрий Ганин.

В пять утра с Тыннисмяги был вывезен источник напряжения – Бронзовый солдат.

Днем 27 апреля беспорядки распространились из Таллинна в Ида-Вирумаа. Они больше не были массовыми и полиция справилась с одиночными бузотерами. Правительство разослало SMS, которым просило не выходить на улицу. В Эстонии запретили продажу алкоголя.

30 апреля начались кибератаки из России на государственные учреждения Эстонии, которые продолжались десять дней.

2 мая активисты Российского молодежного движения «Наши» напали во время пресс-конференции на посла Эстонии в Москве Марину Карьюранд. А до того, в течение нескольких дней акции протеста проходили у здания посольства.

8 мая бронзового солдата открыли на новом месте, на военном кладбище, расположенном на улице Фильтри в Таллинне. В церемонии возложения цветов принимали участие члены правительство и послы иностранных государств.