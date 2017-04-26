Максим Рева: испортить жизнь человеку КаПо умеет

В эти дни в Эстонии вспоминают события десятилетней давности, когда во многих городах страны, но особенно в Таллинне, прокатилась волна акций протеста против переноса монумента Воину-Освободителю из центра столицы. В те дни еще никто не знал, во что выльется полицейско-политическая операция на холме Тыннисмяги. Не знали об этом и активисты движения «Ночной дозор», четверо из которых: Димитрий Кленский, Дмитрий Линтер, Максим Рева и Марк Сирык попадут под следствие, трое из них окажутся за решеткой, все вместе будут отданы под суд и… оправданы. Как сложилась их жизнь? Об этом мы расспросили Максима Реву, который сейчас, как и Дмитрий Линтер, и Марк Сирык, проживает в России.
- Насколько сильно изменилась ваша жизнь за эти годы? Чем вы сейчас занимаетесь?
- Жизнь меняется, как только за спиной человека закрывается тюремная дверь. А если при этом она закрывается по причине ваших убеждений, то жизнь не просто меняется - меняетесь вы сами: вы становитесь перед выбором предать самого себя, выскочить из этой клетки и все забыть, как страшный сон или же бороться, даже если весь мир против вас. Я выбрал бороться.
После тюрьмы, распалась моя семья, но появился надежный друг. Возможно, дочка мне когда-нибудь и припомнит обыски и арест отца в своем детстве, но пока я горжусь ею. Думаю испытания, посланные нам 10 лет назад, укрепили ее дух. Если о чем-то и могу жалеть, так это об испорченном зрении, которое теперь не позволяет мне много работать и читать, но современные технологии здорово выручают.
Не могу сказать что, к сожалению, но все-таки не по своей воле мне пришлось переехать в Россию. Поначалу было трудно, Россия значительно отличается от Эстонии. Но сейчас я считаю себя россиянином. Именно в тюрьме созрело решение получить российское гражданство и связать свою жизнь и судьбу с Россией.
Я индивидуальный предприниматель занимаюсь консалтингом в области финансов и политических технологий. Продолжаю заниматься общественной деятельностью, помогаю соотечественникам из Прибалтики в России. Часто приезжаю в Эстонию, являюсь комендантом почетного караула «Бронзового солдата».
- Насколько сильным был прессинг властей после оправдательного приговора, в чем это заключалось?
- Испортить жизнь человеку КАПО умеет: самый действенный механизм, это звонки работодателям или бизнес-партнерам, после чего, вы же сами понимаете: нет ни работы, ни бизнеса. Ну, и так как нет возможности заработать, приходиться уезжать.
- Вы довольны своей сегодняшней жизнью?
- Да. Мне нравится время, в котором мы живем. Оно очень революционное, быстро меняются технологии, трансформируется общество. То, что еще пять лет назад считалось фантастикой, сейчас реальность. Но, к сожалению, эти трансформации не обходятся без конфликтов, иногда очень кровавых. И все же - «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые»
- Поддерживаете ли вы контакт с другими участниками так называемой «Бронзовой четверки»?
- С Димой Линтером видимся постоянно, когда я приезжаю в Москву. С Дмитрием Кирилловичем Кленским наверное раз в год, и очень редко с Марком (Сирыком).
- Как вы считаете, все ли тогда было сделано правильно? Что бы вы сделали по-другому?
- Учитывая тогдашний опыт политической борьбы членов «Ночного Дозора», мы сделали максимально все, что могли. Сейчас же, учитывая приобретенный опыт и сложившуюся современную ситуацию........ В прочем, давайте не будем, как это было сейча. Я желаю мира Эстонии и надеюсь, что эстонские власти сделали выводы из событий десятилетней давности. Тем более, если мы посмотрим так и не изменившийся за 10 лет сквер на Тынисмяги, власть до сих пор боится того места и того, что она творила.
- Кто выиграл, а кто проиграл в той истории (аргументируйте)?
- Однозначно выиграл Ансип (Андрус, премьер-министр Эстонии в год «бронзовой ночи» - ред). Он превосходно воспользовался ситуацией, и из проходного премьер-министра, стал самым долго сидящим в премьерском кресле политиком в современной Эстонии. Выиграло и русское население, сохранив свою гордость и честь, сказав свое «нет», и объединившись вокруг памятника, ощутив единую общность, после его демонтажа.
Проиграло же эстонское общество, в котором сохранился разлом между русскими и эстонцами, что значительно тормозит его развитие и развитие Эстонии в целом. Впрочем, события «бронзовой ночи» не только являются причиной этого разлома, но и следствием более глубоких проблем, заложенных в основания эстонского государства. Я говорю о националистической сути государства, что является анахронизмом первой половины 20 века.
- Давление властей продолжается и сейчас: мы все знаем про обыски на границе, которым подвергают всех, кто связан с «ночами» или участвует в сегодняшней соотечественной работе. Повергаетесь ли вы таким же проверкам и слежке во время нахождения в Эстонии? Как вы считаете, для чего это делается и как вы намерен с этим бороться?
- Эстонские власти ведут себя странно и глупо: с одной стороны, они действительно продолжают давление, особенно на тех активистов, правозащитников и журналистов, которые в Эстонии высказывают иное мнение по истории и политике, чем принято официально. С другой, это давление не способно задавить движение, направленное на искоренение националистической сути государства и созданных этим государством нарушений прав человека и национальных меньшинств. При этом правильней было бы привести Эстонию к стандартам современного мультикультурного и мультинационального европейского государства.
Меня так же досматривают на границе. Слежка? Не знаю, перестал за этим смотреть, стало скучно и не интересно. У меня без них много в жизни приключений и ярких переживаний. Мне бороться с этим на том уровне, на котором это происходит сейчас, только в пустую тратить время и деньги. Если же давление усилится, противостояние ему, возможно, станет обоснованным, и тогда посмотрим.