Максим Рева: испортить жизнь человеку КаПо умеет

- Насколько сильно изменилась ваша жизнь за эти годы? Чем вы сейчас занимаетесь?

- Жизнь меняется, как только за спиной человека закрывается тюремная дверь. А если при этом она закрывается по причине ваших убеждений, то жизнь не просто меняется - меняетесь вы сами: вы становитесь перед выбором предать самого себя, выскочить из этой клетки и все забыть, как страшный сон или же бороться, даже если весь мир против вас. Я выбрал бороться.

После тюрьмы, распалась моя семья, но появился надежный друг. Возможно, дочка мне когда-нибудь и припомнит обыски и арест отца в своем детстве, но пока я горжусь ею. Думаю испытания, посланные нам 10 лет назад, укрепили ее дух. Если о чем-то и могу жалеть, так это об испорченном зрении, которое теперь не позволяет мне много работать и читать, но современные технологии здорово выручают.

Не могу сказать что, к сожалению, но все-таки не по своей воле мне пришлось переехать в Россию. Поначалу было трудно, Россия значительно отличается от Эстонии. Но сейчас я считаю себя россиянином. Именно в тюрьме созрело решение получить российское гражданство и связать свою жизнь и судьбу с Россией.

Я индивидуальный предприниматель занимаюсь консалтингом в области финансов и политических технологий. Продолжаю заниматься общественной деятельностью, помогаю соотечественникам из Прибалтики в России. Часто приезжаю в Эстонию, являюсь комендантом почетного караула «Бронзового солдата».

- Насколько сильным был прессинг властей после оправдательного приговора, в чем это заключалось?

- Испортить жизнь человеку КАПО умеет: самый действенный механизм, это звонки работодателям или бизнес-партнерам, после чего, вы же сами понимаете: нет ни работы, ни бизнеса. Ну, и так как нет возможности заработать, приходиться уезжать.

- Вы довольны своей сегодняшней жизнью?

- Да. Мне нравится время, в котором мы живем. Оно очень революционное, быстро меняются технологии, трансформируется общество. То, что еще пять лет назад считалось фантастикой, сейчас реальность. Но, к сожалению, эти трансформации не обходятся без конфликтов, иногда очень кровавых. И все же - «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые»

- Поддерживаете ли вы контакт с другими участниками так называемой «Бронзовой четверки»?

- С Димой Линтером видимся постоянно, когда я приезжаю в Москву. С Дмитрием Кирилловичем Кленским наверное раз в год, и очень редко с Марком (Сирыком).

- Как вы считаете, все ли тогда было сделано правильно? Что бы вы сделали по-другому?

- Учитывая тогдашний опыт политической борьбы членов «Ночного Дозора», мы сделали максимально все, что могли. Сейчас же, учитывая приобретенный опыт и сложившуюся современную ситуацию........ В прочем, давайте не будем, как это было сейча. Я желаю мира Эстонии и надеюсь, что эстонские власти сделали выводы из событий десятилетней давности. Тем более, если мы посмотрим так и не изменившийся за 10 лет сквер на Тынисмяги, власть до сих пор боится того места и того, что она творила.