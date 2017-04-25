Вотум недоверия Арво Сарапуу провалился

На собрании присутствовали 23 депутата, из которых за вотум недоверия проголосовали 20. Отсутствовали 56 депутатов.

Оппозиция считает, что система вывоза мусора, которую разработал Сарапуу, позволяет устанавливать цены, которые не поддаются никакой рыночной логике.

Сам Сарапуу на заседании отсутствовал. По словам председателя горсобрания Калева Калло, политик находится под наблюдением врачей.