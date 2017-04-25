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Вотум недоверия Арво Сарапуу провалился

BNS/Rus.Postimees
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Арво Сарапуу. | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник, 25 апреля, на внеочередной сессии Таллиннского горсобрания оппозиционные депутаты безуспешно попытались отправить в отставку вице-мэра Арво Сарапуу.

На собрании присутствовали 23 депутата, из которых за вотум недоверия проголосовали 20. Отсутствовали 56 депутатов.

Оппозиция считает, что система вывоза мусора, которую разработал Сарапуу, позволяет устанавливать цены, которые не поддаются никакой рыночной логике.

Сам Сарапуу на заседании отсутствовал. По словам председателя горсобрания Калева Калло, политик находится под наблюдением врачей.

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