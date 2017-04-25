Вице-президент Harley Davidson Club Estonia: ситуация с дорожным движением улучшилась, но еще есть имбецилы, считающие, что могут все

«В целом ситуация с дорожным движением сейчас намного лучше, чем в предыдущие годы. Водители автомобилей стали более внимательными и понимающими. Но, конечно, есть и другие подобные случаи, когда человек превышает скорость, жмет в центре города на газ... то есть еще есть имбецилы, которые считают, что могут все и купили себе город.

Я считаю, что Эстония – настолько маленькое государство (где в городах и на шоссе много камер), что этого хулигана можно было бы поймать и так.

При погоне всегда есть большой риск того, что пострадать могут и другие участники движения. Но поскольку все живы и здоровы, хорошо, что полиция поймала нарушителя до того, как он убил себя, свою спутницу и других участников движения.

Полиция могла бы и сама сделать из произошедшего выводы насчет того, насколько правильными были ее действия, потому что под угрозой были жизни не только людей, находившихся на мотоцикле. С тем же успехом можно было применить служебное оружие... и застрелить сначала пассажира, а потом водителя!

Наверное, стоит обозначить границу, в каком объеме надо проявлять силу. Всегда необходимо учитывать, кто на мотоцикле: только водитель или есть еще и пассажир. То же относится и к автомобилю.

Но закон есть закон, и его необходимо соблюдать.

В конечном итоге я не осуждаю и не одобряю ни одну из сторон этого инцидента. Потому что всегда можно поступить по-другому».