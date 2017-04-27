Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Преимущества и возможности высоких потолков. Смотрим фотографии

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Высокие потолки позволяют построить в комнате дополнительный этаж. | ФОТО: homester.com.ua

Многим нравятся высокие потолки и большие окна в квартирах. В Эстонии таких объектов становится все больше: перестраиваются старые заводские корпуса. А вот как обустроить такую квартиру, рассказывает Homester.com.ua.

Помещения с высокими потолками обладают весьма внушительными габаритами, но даже если площадь комнаты не превышает двадцати квадратных метров, она будет выглядеть просторнее, именно благодаря своей значительной высоте.

Фото: homester.com.ua

Впечатление усугубляют и высокие дверные проемы, а также другие элементы, к примеру, высокие плинтусы, стеновые панели или карнизы для штор, установленные под потолком.

Фото: homester.com.ua

Рекомендуем внимательно изучить и крупные люстры, подвесы на длинных шнурах и другие виды акцентного освещения, так как они не только помогут более ярко и равномерно осветить высокую комнату в темное время суток, но сделать интерьер оригинальным и продуманным с точки зрения дизайна.

Фото: homester.com.ua

В гостиной с высокими потолками вы можете установить массивный диван без опасения, что его габариты визуально уменьшат пространство. С таким же успехом в кухне с высоким потолком можно и нужно устанавливать подвесные шкафы, доходящие до самого перекрытия, тем самым грамотно и с пользой эксплуатировать ничем не занятую площадь стен, оставляя свободным пространство в остальных зонах.

Много фото и полезные советы находятся ЗДЕСЬ.

Наверх