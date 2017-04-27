Преимущества и возможности высоких потолков. Смотрим фотографии

Помещения с высокими потолками обладают весьма внушительными габаритами, но даже если площадь комнаты не превышает двадцати квадратных метров, она будет выглядеть просторнее, именно благодаря своей значительной высоте.

Фото: homester.com.ua

Впечатление усугубляют и высокие дверные проемы, а также другие элементы, к примеру, высокие плинтусы, стеновые панели или карнизы для штор, установленные под потолком.

Фото: homester.com.ua

Рекомендуем внимательно изучить и крупные люстры, подвесы на длинных шнурах и другие виды акцентного освещения, так как они не только помогут более ярко и равномерно осветить высокую комнату в темное время суток, но сделать интерьер оригинальным и продуманным с точки зрения дизайна.

Фото: homester.com.ua

В гостиной с высокими потолками вы можете установить массивный диван без опасения, что его габариты визуально уменьшат пространство. С таким же успехом в кухне с высоким потолком можно и нужно устанавливать подвесные шкафы, доходящие до самого перекрытия, тем самым грамотно и с пользой эксплуатировать ничем не занятую площадь стен, оставляя свободным пространство в остальных зонах.

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