Россия будет поставлять электричество в Луганскую область Украины

"Для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии", - цитирует Грызлова Deutsche Welle.

"Решение Киева обесточить ЛНР наряду с другими действиями фактически отторгает отдельные районы Донбасса от Украины", - заявил Грызлов.

Между тем представители самопровозглашенной ЛНР сообщили, что все находящиеся на ее территории объекты жизнедеятельности и промышленности работают в штатном режиме. У республики достаточно ресурсов для обеспечения работы всех предприятий, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин.

В ночь на 25 апреля компания "Укрэнерго" отключила от электроснабжения контролируемые пророссийскими сепаратистами районы Луганской области. Ранее руководство "Луганского энергетического объединения" неоднократно обращалось к властям в Киеве с просьбой об ограничении поставок электроэнергии по причине отсутствия оплаты услуг.