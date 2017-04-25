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Россия будет поставлять электричество в Луганскую область Украины

Rus.Postimees.ee
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Линия электропередачи. | ФОТО: Scanpix

Российские власти приняли решение о поставках электроэнергии неподконтрольным Киеву районам Луганской области, которые оказались отрезанными от украинского электроснабжения. Электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики будет осуществляться в рамках гуманитарной поддержки, сообщил во вторник, 25 апреля, "Интерфаксу" полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии", - цитирует Грызлова Deutsche Welle.

"Решение Киева обесточить ЛНР наряду с другими действиями фактически отторгает отдельные районы Донбасса от Украины", - заявил Грызлов.

Между тем представители самопровозглашенной ЛНР сообщили, что все находящиеся на ее территории объекты жизнедеятельности и промышленности работают в штатном режиме. У республики достаточно ресурсов для обеспечения работы всех предприятий, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин.

В ночь на 25 апреля компания "Укрэнерго" отключила от электроснабжения контролируемые пророссийскими сепаратистами районы Луганской области. Ранее руководство "Луганского энергетического объединения" неоднократно обращалось к властям в Киеве с просьбой об ограничении поставок электроэнергии по причине отсутствия оплаты услуг.

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