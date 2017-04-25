Выявлена формула идеального отеля

Ожидаемо, что гости, приезжающие в отели, ценят удачное местоположение и соотношение цены и качества. Большинство путешественников, когда-либо оставлявших отзывы об отдыхе в той или иной гостинице, упоминали, что им не хватало звукоизоляции, бассейна, бесплатных пакетов для завтраков и доступа к Wi-Fi, пишет "Моя Планета".

На основе этих отзывов была составлена формула успеха, которая выглядит следующим образом: C35 + F25 + B10 + D7 + P2 + ½H + Q + Br + S + W = идеальный отель.

Разберем подробнее ее элементы: C = чистота в комнате, F = доступность персонала, B = комфортная постель, D = местоположение, P = соотношение цены и качества, H = кофемашина в номере, Q = тишина в номере, S = бассейн и W = бесплатный Wi-Fi.

Ведущий исследователь и психолог-потребитель доктор Симон Мур отметил, что формула превосходно отражает связь между факторами гостиничной стоимости и основными человеческими потребностями, которые редко учитываются руководством отелей.

«Психологически ощущение дискомфорта превосходит положительные преимущества отелей, поэтому неудивительно, что путешественники больше внимания уделяют таким основным принципам, как уют и чистота, по сравнению с роскошными бассейнами и изысканными блюдами», — сказал он.

«Тот факт, что дружелюбие персонала, столь важное для гостей, показывает, что людям необходима улыбка и спокойная обстановка во время отдыха. Это помогает чувствовать себя желанным гостем, частью сообщества», — добавил Мур.

Специалисты и эксперты по туризму считают, что владельцам отелей и гостиниц в будущем стоит обратить внимание на формулу успеха, чтобы гарантированно повысить качество сервиса, передает The Daily Mail.