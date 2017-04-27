Пятнадцать крутых идей по переделке старой мебели
27 апреля 2017 г., 14:16
Старая мебель — это не просто мебель, отжившая свой срок, а теперь пылящаяся на даче или балконе. Такая мебель делалась на века, поэтому может прослужить еще долго. Нужно только вдохнуть в нее жизнь.
Чуть потрите наждачной бумагой, подкрутите отверткой соединения, подклейте, постучите, покройте свежей краской и подберите стильный декор — и вот перед вами уникальный дизайнерский предмет, в котором едва можно узнать старую тумбу или бабушкин комод.
AdMe.ru собрал для вас 15 крутых идей по переделке старой мебели. Переходим по ссылке и наслаждаемся!