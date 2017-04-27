Пятнадцать крутых идей по переделке старой мебели

Чуть потрите наждачной бумагой, подкрутите отверткой соединения, подклейте, постучите, покройте свежей краской и подберите стильный декор — и вот перед вами уникальный дизайнерский предмет, в котором едва можно узнать старую тумбу или бабушкин комод.

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