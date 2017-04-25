Charlie Hebdo высмеял Макрона и его жену

На карикатуре написано «Идет дождь», в левом углу размещена надпись «Макрон - фаворит», передает «Газета.Ру».

На рисунке жена Макрона стоит на переднем плане и с широкой улыбкой на лице указывает на мужа пальцем. При этом она обращается к нему со словами: «Надень плащ, мой котенок».

Ранее сообщалось, что жена Макрона, 64-летняя Брижит, старше своего супруга на 24 года - она была его учителем литературы в частной школе города Амьен на севере Франции.

Карикатуру можно посмотреть ЗДЕСЬ.