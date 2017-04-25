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Charlie Hebdo высмеял Макрона и его жену

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Rus.Postimees.ee
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Эммануэль Макрон и его жена Бриджит. | ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix
Эммануэль Макрон и его жена Бриджит. | ФОТО: ERIC FEFERBERG/AFP

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит.

На карикатуре написано «Идет дождь», в левом углу размещена надпись «Макрон - фаворит», передает «Газета.Ру».

На рисунке жена Макрона стоит на переднем плане и с широкой улыбкой на лице указывает на мужа пальцем. При этом она обращается к нему со словами: «Надень плащ, мой котенок».

Ранее сообщалось, что жена Макрона, 64-летняя Брижит, старше своего супруга на 24 года - она была его учителем литературы в частной школе города Амьен на севере Франции.

Карикатуру можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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