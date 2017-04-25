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Галерея: автомобиль полиции врезался в машину, пытавшуюся скрыться от стражей порядка

Rus.Postimees.ee
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Сегодня вечером в Таллинне произошло необычное ДТП. Автомобиль полиции врезался сзади в машину, которая, по предварительным данным, пыталась скрыться от стражей порядка, пишет Tallinncity.

Сегодня около 16.00 в Таллинне двигавшийся по Пирита-теэ полицейский патруль заметил, как водитель Audi проигнорировал красный сигнал светофора на пересечении Рандвере-теэ и Клоостриметса-теэ.

Полиция подала сигнал об остановке, но водитель Audi решил его проигнорировать и продолжил свой путь.

Преследование продолжалось около 700 метров. Затем автомобиль Audi резко остановился, а двигавшийся позади автомобиль полиции врезался в него. В ДТП никто не пострадал.

Находившийся за рулем Audi 39-летний мужчина был трезв. Пока  неизвестно, почему он решил удрать от полицейских.

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