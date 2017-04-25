Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Анетт Контавейт одолела 34-ю ракетку мира и вышла во второй раунд турнира в Штутгарте

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Peter Klaunzer/AP

Во вторник, 25 апреля, на проходящем в немецком Штутгарте теннисном турнире 21-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт, занимающая 73-ю строчку рейтинга WTA, одержала победу над хорватской спортсменкой Аной Конюх (34-ракетка мира), пишет Postimees.

Контавейт обыграла 19-летнюю хорватку в двух сетах - 7:6, 6:4.

Благодаря выходу во второй раунд турнира эстонская теннисистка обеспечила себе  8800 евро призовых, а также 55 рейтинговых очков.

Во втором раунде (1/8 финала) соперницей Контавейт будет грозная испанка Гарбинье Мугуруса, занимающая в настоящее время шестую строчку рейтинга WTA.

Наверх