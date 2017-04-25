Анетт Контавейт одолела 34-ю ракетку мира и вышла во второй раунд турнира в Штутгарте
25 апреля 2017 г., 17:58
Во вторник, 25 апреля, на проходящем в немецком Штутгарте теннисном турнире 21-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт, занимающая 73-ю строчку рейтинга WTA, одержала победу над хорватской спортсменкой Аной Конюх (34-ракетка мира), пишет Postimees.
Контавейт обыграла 19-летнюю хорватку в двух сетах - 7:6, 6:4.
Благодаря выходу во второй раунд турнира эстонская теннисистка обеспечила себе 8800 евро призовых, а также 55 рейтинговых очков.
Во втором раунде (1/8 финала) соперницей Контавейт будет грозная испанка Гарбинье Мугуруса, занимающая в настоящее время шестую строчку рейтинга WTA.