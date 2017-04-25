Google может выпустить в этом году сразу три смартфона

На сайте Android Open Source было обнаружено упоминание сразу трех новых смартфонов Google, пишет 4pda.ru.

Информация о трех новинках под кодовыми названиями Walleye, Muskie и Taimen была обнаружена в программном коде. Правда, никаких подробностей кроме названий в нем не нашлось. Предполагается, что Walleye является обновлением Pixel XL, тогда как смартфон под кодовым названием Muskie должен прийти на смену обычному Pixel. Что касается аппарата под названием Taimen, то это может быть либо смартфон с большим, чем у Pixel XL, экраном, либо новый планшет.

По слухам, все три новых устройства должны быть построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. Напомним, что такие же чипы установлены в Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.