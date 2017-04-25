Названы самые перепродаваемые машины вскоре после покупки

Американская организация iSeeCars, занимающаяся исследованиями автомобильного рынка и продажей машин, назвала наиболее часто перепродаваемые автомобили в первый год эксплуатации. Более половины строчек в рейтинге из 11 моделей заняли премиальные машины.
Эксперты проанализировали свыше 24 миллионов фактов продаж новых автомобилей (модельных годов с 2015 по 2017-й) за 2015 и 2016 годы. С помощью VIN-кодов были определены машины, которые в период от четырех месяцев до года с момента первой продажи (нового автомобиля) попадали на рынок подержанных автомобилей и продавались повторно, пишет motor.ru.
При этом в iSeeCars исключили из общего числа автомобили со значительным пробегом на момент реализации их как новых, а также подержанные машины со слишком маленьким пробегом. Кроме того, в список не попали модели с количеством продаж менее 50 тысяч экземпляров.
Наиболее часто перепродаваемым автомобилем эксперты назвали BMW 3-Series — это восемь процентов от общего количества экземпляров, которые были реализованы повторно в пределах первого года эксплуатации. В рейтинг вошли еще три модели BMW, а также два «Мерседеса».
Большое количество премиальных машин в списке авторы рейтинга объяснили тем, что дилеры этих марок часто покупают новые автомобили в качестве подменных, которые выдаются клиентам на время ремонта их машин. Под конец первого года «работы» автомобили продаются как подержанные, при этом зачастую будучи в хорошем состоянии.
Кроме того, по мнению экспертов люди часто перепродают премиальные машины из-за разочарования. По информации iSeeCars, большинство из перепроданных «трешек» BMW были в достаточно простых комплектациях — это якобы первые премиальные автомобили их владельцев, которые ввиду недорогого исполнения не произвели на клиентов должного впечатления.
Вместе с тем в iSeeCars подсчитали среднюю стоимость автомобилей из рейтинга — в статусе новых и подержанных. Меньше всего в цене потеряла Subaru WRX.
Средние цены новых и подержанных машин среди самых перепродаваемых
|Позиция
|Модель
|Цена новой, доллары
|Цена подержанной, доллары
|Процент потери стоимости
|1
|Chrysler 200
|25 132
|17 624
|29,9
|2
|Dodge Dart
|20 649
|14 988
|27,4
|3
|Nissan Versa Note
|16 606
|13 256
|20,2
|4
|Mercedes C-Class
|49 042
|39 406
|19,6
|5
|Mercedes E-Class
|64 742
|52 267
|19,3
|6
|BMW 5-Series
|61 317
|50 133
|18,2
|7
|BMW 3-Series
|44 833
|36 743
|18,0
|8
|BMW 4-Series
|54 610
|45 152
|17,3
|9
|Nissan Versa
|14 894
|12 800
|14.1
|10
|BMW X3
|50 115
|43 731
|12,7
|11
|Subaru WRX
|32 634
|30 625
|6,2
11 наиболее часто перепродаваемых машин в первый год после покупки
|Позиция
|Модель
|Процент перепроданных автомобилей
|1
|BMW 3-Series
|8,0
|2
|BMW 5-Series
|7,1
|3
|Mercedes C-Class
|6,1
|4
|Nissan Versa Note
|4,0
|5
|Dodge Dart
|3,9
|6
|BMW X3
|3,9
|7
|BMW 4-Series
|3,9
|8
|Mercedes E-Class
|3,9
|9
|Chrysler 200
|3,8
|10
|Subaru WRX
|3,3
|11
|Nissan Versa
3,2