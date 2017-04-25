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Названы самые перепродаваемые машины вскоре после покупки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: © Michael Dalder / Reuters/REUTERS

Американская организация iSeeCars, занимающаяся исследованиями автомобильного рынка и продажей машин, назвала наиболее часто перепродаваемые автомобили в первый год эксплуатации. Более половины строчек в рейтинге из 11 моделей заняли премиальные машины.

Эксперты проанализировали свыше 24 миллионов фактов продаж новых автомобилей (модельных годов с 2015 по 2017-й) за 2015 и 2016 годы. С помощью VIN-кодов были определены машины, которые в период от четырех месяцев до года с момента первой продажи (нового автомобиля) попадали на рынок подержанных автомобилей и продавались повторно, пишет motor.ru.

При этом в iSeeCars исключили из общего числа автомобили со значительным пробегом на момент реализации их как новых, а также подержанные машины со слишком маленьким пробегом. Кроме того, в список не попали модели с количеством продаж менее 50 тысяч экземпляров.

Наиболее часто перепродаваемым автомобилем эксперты назвали BMW 3-Series — это восемь процентов от общего количества экземпляров, которые были реализованы повторно в пределах первого года эксплуатации. В рейтинг вошли еще три модели BMW, а также два «Мерседеса».

Большое количество премиальных машин в списке авторы рейтинга объяснили тем, что дилеры этих марок часто покупают новые автомобили в качестве подменных, которые выдаются клиентам на время ремонта их машин. Под конец первого года «работы» автомобили продаются как подержанные, при этом зачастую будучи в хорошем состоянии.

Кроме того, по мнению экспертов люди часто перепродают премиальные машины из-за разочарования. По информации iSeeCars, большинство из перепроданных «трешек» BMW были в достаточно простых комплектациях — это якобы первые премиальные автомобили их владельцев, которые ввиду недорогого исполнения не произвели на клиентов должного впечатления.

Вместе с тем в iSeeCars подсчитали среднюю стоимость автомобилей из рейтинга — в статусе новых и подержанных. Меньше всего в цене потеряла Subaru WRX.

Средние цены новых и подержанных машин среди самых перепродаваемых

ПозицияМодельЦена новой, долларыЦена подержанной, долларыПроцент потери стоимости
1Chrysler 20025 13217 62429,9
2Dodge Dart20 64914 98827,4
3Nissan Versa Note16 60613 25620,2
4Mercedes C-Class49 04239 40619,6
5Mercedes E-Class64 74252 26719,3
6BMW 5-Series61 31750 13318,2
7BMW 3-Series44 83336 74318,0
8BMW 4-Series54 61045 15217,3
9Nissan Versa14 89412 80014.1
10BMW X350 11543 73112,7
11Subaru WRX32 63430 6256,2

11 наиболее часто перепродаваемых машин в первый год после покупки

ПозицияМодельПроцент перепроданных автомобилей
1BMW 3-Series8,0
2BMW 5-Series7,1
3Mercedes C-Class6,1
4Nissan Versa Note4,0
5Dodge Dart3,9
6BMW X33,9
7BMW 4-Series3,9
8Mercedes E-Class3,9
9Chrysler 2003,8
10Subaru WRX3,3
11Nissan Versa

3,2

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