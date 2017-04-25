Названы самые перепродаваемые машины вскоре после покупки

Эксперты проанализировали свыше 24 миллионов фактов продаж новых автомобилей (модельных годов с 2015 по 2017-й) за 2015 и 2016 годы. С помощью VIN-кодов были определены машины, которые в период от четырех месяцев до года с момента первой продажи (нового автомобиля) попадали на рынок подержанных автомобилей и продавались повторно, пишет motor.ru.

При этом в iSeeCars исключили из общего числа автомобили со значительным пробегом на момент реализации их как новых, а также подержанные машины со слишком маленьким пробегом. Кроме того, в список не попали модели с количеством продаж менее 50 тысяч экземпляров.

Наиболее часто перепродаваемым автомобилем эксперты назвали BMW 3-Series — это восемь процентов от общего количества экземпляров, которые были реализованы повторно в пределах первого года эксплуатации. В рейтинг вошли еще три модели BMW, а также два «Мерседеса».

Большое количество премиальных машин в списке авторы рейтинга объяснили тем, что дилеры этих марок часто покупают новые автомобили в качестве подменных, которые выдаются клиентам на время ремонта их машин. Под конец первого года «работы» автомобили продаются как подержанные, при этом зачастую будучи в хорошем состоянии.

Кроме того, по мнению экспертов люди часто перепродают премиальные машины из-за разочарования. По информации iSeeCars, большинство из перепроданных «трешек» BMW были в достаточно простых комплектациях — это якобы первые премиальные автомобили их владельцев, которые ввиду недорогого исполнения не произвели на клиентов должного впечатления.

Вместе с тем в iSeeCars подсчитали среднюю стоимость автомобилей из рейтинга — в статусе новых и подержанных. Меньше всего в цене потеряла Subaru WRX.

Средние цены новых и подержанных машин среди самых перепродаваемых

Позиция Модель Цена новой, доллары Цена подержанной, доллары Процент потери стоимости 1 Chrysler 200 25 132 17 624 29,9 2 Dodge Dart 20 649 14 988 27,4 3 Nissan Versa Note 16 606 13 256 20,2 4 Mercedes C-Class 49 042 39 406 19,6 5 Mercedes E-Class 64 742 52 267 19,3 6 BMW 5-Series 61 317 50 133 18,2 7 BMW 3-Series 44 833 36 743 18,0 8 BMW 4-Series 54 610 45 152 17,3 9 Nissan Versa 14 894 12 800 14.1 10 BMW X3 50 115 43 731 12,7 11 Subaru WRX 32 634 30 625 6,2

11 наиболее часто перепродаваемых машин в первый год после покупки