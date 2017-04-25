Байба Рубеса: в ходе реализации проекта Rail Baltica постоянно будут возникать трудности

Рубеса отмечает, что в ходе реализации проекта, который будет длиться десятилетие, постоянно будут возникать трудности в какой-то из стран, и с этими трудностями компания и правительства должны будут справиться.

На следующей неделе представители компании Ernst & Young Balti с, которые вместе с Rail Baltica готовили анализ расходов-выгоды проекта, намерены отправиться в Эстонию, чтобы участвовать в дискуссиях с общественностью.

Эстонская общественная организация протестует против проекта Rail Baltica. Активисты возмущены тем, что не раскрывается вся информация. Сопротивление проекту возникает и в связи с тем, что, по мнению экологов, это может навредить миграции животных, поскольку железная дорога станет препятствием для их передвижения.