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Байба Рубеса: в ходе реализации проекта Rail Baltica постоянно будут возникать трудности

BNS
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ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Председатель правления компании RB Rail , реализующей проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica , Байба Рубеса не придает слишком большого значения негативному отношению общественности к проекту в Эстонии. По ее словам, у общественности есть право задавать вопросы, а RB Rail попытается на них ответить.

Рубеса отмечает, что в ходе реализации проекта, который будет длиться десятилетие, постоянно будут возникать трудности в какой-то из стран, и с этими трудностями компания и правительства должны будут справиться.

На следующей неделе представители компании Ernst & Young Balti с, которые вместе с Rail Baltica готовили анализ расходов-выгоды проекта, намерены отправиться в Эстонию, чтобы участвовать в дискуссиях с общественностью.

Эстонская общественная организация протестует против проекта Rail Baltica. Активисты возмущены тем, что не раскрывается вся информация. Сопротивление проекту возникает и в связи с тем, что, по мнению экологов, это может навредить миграции животных, поскольку железная дорога станет препятствием для их передвижения.

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