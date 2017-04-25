"Фонды Медведева", о которых рассказал Навальный, впервые обнародовали финансовую отчетность

Суммарный бюджет фондов, согласно данным на сайте Минюста, составил более 3,68 млрд рублей, которые, как отметил основатель ФБК Алексей Навальный, "спускаются" на развлечения и хобби одного человека - премьера Медведева.

Навальный подчеркнул, что отчетность фондов ни разу не публиковалась ранее, и связал ее обнародование с расследованием ФБК "Он вам не Димон" и последовавшими за этим антикоррупционными митингами по всей России.

"После нашего расследования, акции 26 марта и вообще всеобщего внимания "благотворительные" фонды Дмитрия Медведева сделали то, чего не делали никогда", - говорится на сайте оппозиционера, ранее уличившего эти организации в сокрытии информации о своей деятельности, несмотря на требования закона.

Из отчета Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта, на который оформлена горная резиденция в Псехако, следует, что на его ежегодное содержание тратится 691 миллион рублей. Навальный напомнил, что во взломанной почте Медведева обнаружился список трат, где фигурировали фильмодром, декантеры (графины для подачи вина), горничные. "Вот на это утекло почти 700 млн рублей", - прокомментировал отчет фонда основатель ФБК.

В отчете фонда "Градислава", на который оформлена усадьба Миловка в Плесе, указаны расходы на содержание в 768 млн рублей в год.

Фонд "Соцгоспроект", наиболее известный благодаря опровержениям миллиардера Алишера Усманова, тратит, согласно отчету , на свое содержание 716 млн рублей. Деньги, подчеркнул Навальный, тратятся на уборку и поддержку территории дачи, на которой, как утверждал председатель наблюдательного совета некоммерческого фонда "Дар" и однокурсник главы правительства Илья Елисеев, никто не живет.

Самый крупный фонд - "Дар", владеющий квартирами в реконструированном дворце графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге, потратил, согласно отчету , почти полтора миллиарда рублей - 1 370 390 рублей.

Из всех отчетов, по версии Навального, складывается отчет о тратах "суперфонда" Дмитрия Медведева, содержание которого в 2016 году обошлось в 3 млрд 681 млн 545 тыс. рублей. "Все эти четыре фонда - это, по сути, одно и то же, один огромный коррупционный фонд-кошелек, из которого оплачиваются покупки Медведева".

Самый крупный и известный в России благотворительный фонд "Подари жизнь" в год тратит 2,3 млрд рублей. "Это почти на полтора миллиарда меньше, чем фонды Медведева. На спасение, лечение, реабилитацию детей потрачено в полтора раза меньше, чем на поддержание красоты в дворцах Медведева", - отмечается на сайте Навального. "Русфонд" с годовым расходом в 920 млн рублей тратит в четыре раза меньше, чем "медведевские" фонды.

"Отняв коррупционные деньги Медведева, можно делать платные операции вообще всем детям, кому они нужны", - убежден Навальный. Он призвал присоединиться к общей антикоррупционной акции 12 июня в день России, в которой, согласно данным "Команды Навального" в соцсети "ВКонтакте", примут участие жители 83 городов.

ФБК опубликовал расследование о "тайной империи" Медведева 2 марта. В материале "Он вам не Димон" говорилось об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, по данным ФБК, принадлежащих премьеру.

Авторы расследования считают, что состояние премьер сколотил на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов, получивших как минимум 70 млрд рублей. Среди активов премьера, помимо винодельни в Тоскане, назывались поместье и агрокомплекс в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе, усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.