На что способны американцы: смотрим фото интерьеров в европейском стиле
27 апреля 2017 г., 15:29
Мы публиковали много фотографий американских домов и писали о своеобразном американском дизайне - об огромных комнатах, о кроватях размера кинг-сайз... Но он очень разный, американский дизайн.
Настоящее мастерство дизайнера — создать интерьер вне времени, чтобы новые собственники квартиры или дома с легкостью поверили, будто дом стоит здесь уже много веков.
Фото: pufikhomes.com
Среди реализованных проектов замечательной студии Westbrook Interiors большинство работ именно таковы: настоящие, изысканные, с душой и с налетом времени. Предлагаем вам насладиться ФОТОГРАФИЯМИ одного из них — чудесного дома в Атланте, выполненного в традиционном бельгийском стиле.
Чудесные фотографии смотрим ЗДЕСЬ!