На что способны американцы: смотрим фото интерьеров в европейском стиле

Настоящее мастерство дизайнера — создать интерьер вне времени, чтобы новые собственники квартиры или дома с легкостью поверили, будто дом стоит здесь уже много веков.

Фото: pufikhomes.com

Среди реализованных проектов замечательной студии Westbrook Interiors большинство работ именно таковы: настоящие, изысканные, с душой и с налетом времени. Предлагаем вам насладиться ФОТОГРАФИЯМИ одного из них — чудесного дома в Атланте, выполненного в традиционном бельгийском стиле.

Чудесные фотографии смотрим ЗДЕСЬ!