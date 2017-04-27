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На что способны американцы: смотрим фото интерьеров в европейском стиле

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

Мы публиковали много фотографий американских домов и писали о своеобразном американском дизайне - об огромных комнатах, о кроватях размера кинг-сайз... Но он очень разный, американский дизайн.

Настоящее мастерство дизайнера — создать интерьер вне времени, чтобы новые собственники квартиры или дома с легкостью поверили, будто дом стоит здесь уже много веков.

Фото: pufikhomes.com

Среди реализованных проектов замечательной студии Westbrook Interiors большинство работ именно таковы: настоящие, изысканные, с душой и с налетом времени. Предлагаем вам насладиться ФОТОГРАФИЯМИ одного из них — чудесного дома в Атланте, выполненного в традиционном бельгийском стиле.

Чудесные фотографии смотрим ЗДЕСЬ!

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