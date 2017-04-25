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Суд завершил рассмотрение дела о коррупции в сфере питания в PERH

Rus.Postimees.ee
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Северо-эстонская региональная больница (PERH). | ФОТО: Scanpix

Харьюский уездный суд во вторник завершил рассмотрение выделенных в отдельное производство материалов обвинения против нескольких фигурантов дела о коррупции в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) и назначил обвиняемым штрафы в размере от 1000 до 5000 евро.

Суд завершил рассмотрение дела в отношении главы отдела питания PERH Ану Вяхи, а также фирмы Р. Dussmann Eesti, долгое время оказывавшей больнице услугу питания, и ее директора Анеллы Стиммер, передает новостной портал ERR.

Согласно решению суда, фирма Р. Dussmann Eesti должна заплатить государству 5000 евро, Вяхи - 2000 евро и Стиммер - 1000 евро. Все должны заплатить штрафы не позднее 25 октября.

Вынесенное во вторник, 25 апреля, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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