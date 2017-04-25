Цахкна: прибытие F-35 свидетельствует об особых союзнических отношениях с США

«Мы разделяем те же ценности и готовы совместными усилиями оборонять территории стран-союзников по НАТО от любой агрессии. Использование новейших боевых самолетов США в Европе обеспечивает суверенитет всех стран альянса», - сказал Цахкна.

По его словам, кроме того, приземление высокотехнологичных истребителей на авиабазе Эмари является высокой оценкой профессионализма ВВС Эстонии.

Новейшие американские суперистребители F-35, которые во второй половине дня во вторник приземлились в Эмари, впервые в своей истории совершили посадку вне авиабазы США.

Два новейших истребителя пятого поколения F-35 А Lightning II и сопровождающий их транспортно-заправочный самолет KC-13 Stratotanker, приземлились в Эмари во вторник в 13 часов.

"США продемонстрировали сегодня, что их новейший пятого поколения истребитель готов защищать небо альянса",- заявил командующий эстонскими ВВС полковник Яак Тариен.

По словам Тариена, ценность прибытия в Эстонию истребителей пятого поколения повышает то, что прежде истребители типа никогда не приземлялись вне авиабаз США. "Это показывает, что усиление сотрудничества наших государств в сфере обороны повышает также и уровень нашей авиабазы Эмари", - сказал Тариен.

Два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35А Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика и являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, постоянно они входят в эскадрильи 34 и 466 в штате Юта. Сопровождающий их транспортно-заправочный самолет KC-13 Stratotanker входит в состав Королевских ВВС Великобритании

Истребители F-35 прибыли в Европу в середине апреля, чтобы принимать участие в различных учениях с европейскими союзниками.

По сообщению ВВС США, истребители F-35А планируется постоянно дислоцировать в Европе с начала 2020 года.

F-35 развивает скорость более 1900 км/час, вооружение самолета - авиационная четырехствольная пушка типа Gatling GAU-22/A калибра 25 мм и два ракеты типа воздух-воздух и две ракеты воздух земля. Дополнительно истребитель может нести под крылом еще две ракеты или бомбы.

Первый полет истребителя F-35A состоялся 15 декабря 2006 года.