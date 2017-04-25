Японские эксперты сообщили об атаках российских хакеров на штаб Макрона

Независимое движение "Вперед" и его лидер, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, в марте стали объектами фишинг-атаки со стороны российской группы хакеров. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила японская фирма Trend Micro, выпускающая антивирусные программы. По сведениям компании, злоумышленники создали ложные сайты, чтобы завладеть паролями сотрудников предвыборного штаба Макрона. Информацию об атаках подтвердил представитель предвыборного штаба Макрона, отмечает агентство AP.

Согласно данным японских экспертов, за хакерскими атаками стоит группа Pawn Storm, известная также под названиями Fancy Bears , Tsar Team и APT28. Эта группа подозревается в связях с российскими спецслужбами. Объектами ее атак ранее становилась Демократическая партия экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Аналогичные атаки в Германии

Кроме того, хакерским атакам со стороны Pawn Storm подверглись фонды, близкие к двум крупнейшим немецким партиям - СДПГ и ХДС. Фонд имени Фридриха Эберта и Фонд имени Конрада Аденауэра стали целью хакеров в марте и апреле 2017 года, сообщил эксперт Trend Micro Фейке Акбор. Сотрудники Фонда имени Конрада Аденауэра получили фальсифицированные электронные сообщения с некоего сервера в Германии. Фишинг-атака на Фонд имени Фридриха Эберта совершена с компьютера на Украине.

Целью этих атак было получение данных авторизации сотрудников, а также установление хакерских программ. По мнению эксперта, главным объектом интереса были не сами фонды, а связанные с ними партии.

Кремль: "фейковые новости"

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о хакерских атаках из России на штаб Эммануэля Макрона "фейковыми новостями". "Мы были бы признательны, если бы эта исследовательская группа прислала нам эту информацию. Мы могли бы ее проверить", - заявил он 25 апреля.

Независимый кандидат Эммануэль Макрон 23 апреля стал победителем первого тура голосования на выборах президента Франции, набрав 24 процента голосов, и вышел вместе с кандидатом правых популистов Марин Ле Пен во второй тур.