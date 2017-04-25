Устроивший гонки с полицией мотоциклист может получить большой штраф или оказаться за решеткой

Полиция пока не может назвать полный перечень совершенных мотоциклистом нарушений.

«Полиция должна установить, какие нарушения были совершены со стороны мотоциклиста, проигнорировавшего требование остановиться. Полный перечень нарушений пока отсутствует, поскольку сбор улик еще идет», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.

Куйк добавил, что пока сложно предсказать, насколько быстро будет идти следствие, так как все зависит от конкретных обстоятельств.

Пока еще неизвестно, за чей счет будет осуществляться ремонт пострадавших при погоне полицейского автомобиля и мотоцикла. «Все зависит от итогов следствия и решения конкретной страховой компании», - сказал Куйк.

Несмотря на то, что следствие еще не завершилось, Куйк перечислил возможные нарушения, за которые водителя мотоцикла можно будет наказать.

Игнорирование требования остановиться Полагается штраф до 200 штрафных единиц, то есть до 800 евро. Либо лишение водительских прав на срок до 24 месяцев. Движение по полосе встречного движения Согласно закону, за движение по полосе встречного движения возможен штраф до 100 штрафных единиц, то есть 400 евро. Превышение максимально разрешенной скорости движения Превышение до 20 км/ч - до 30 штрафных единиц. Превышение скорости на 21–40 км/ч - до 100 штрафных единиц (400 евро). Либо лишение водительских прав на срок до шести месяцев. Превышение скорости на 41–60 км/ч - до 200 штраных единиц, арест или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев. Превышение скорости более чем на 60 км/ч - до 300 штрафных единиц (1200 евро), арест или лишение водительских прав на срок до 24 месяцев. Управление транспортным средством без водительских прав За данное нарушение полагается до 200 штрафных единиц (800 евро) или арест. Если нарушитель был ранее лишен водительских прав, полагается до 300 штрафных единиц (1200 евро) или арест.

Поздним вечером пятницы полицейский патруль дал сигнал об остановке мотоциклисту, который двигался по Нарвскому шоссе со скоростью 101 км/ч (при разрешенных 50 км/ч). Мотоциклист проигнорировал требование полиции остановиться, началась погоня, которая длилась 15 минут. По предварительной оценке полиции, на некоторых участках дроги мотоциклист разгонялся в черте города до 200 км/ч. Полиции пришлось сбить мотоцикл, чтобы задержать нарушителя.

Позже мотоциклист попросит у общественности прощения за свой поступок, а заодно поинтересуется у полиции, не считает ли она, что подвергла своими действиями опасности жизнь мотоциклиста и его пассажирки.