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Вспышка кори в Европе: более 4000 заболевших

Rus.Postimees.ee
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Корь. Фото иллюстративное | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Эпидемический подъем заболеваемости корью наблюдается в странах европейского региона с начала 2017 года, пишет "Интерфакс".

"Общее число пострадавших составляет более 4 тысяч человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала", - говорится в сообщении Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор).

Отмечается, что распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения в странах Европы и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни, в результате чего произошли случаи завоза.

"В настоящее время европейскими специалистами проводится комплекс мероприятий по локализации эпидемической ситуации, в том числе вакцинация всех слоев населения, включая взрослых, лабораторные исследования, широкая санитарно-просветительская работа", - добавляет ведомство.

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