В Финляндии изымут скандальную монету с изображением расстрела

"Я не обратил должного внимания на визуальную составляющую указа, доверился предложению художественной комиссии, которая отвечает за внешний вид юбилейных монет. Приношу извинения за случившееся. Этот указ будет отменен и весь вопрос целиком подвергнется повторному изучению", - сказал министр финансов Финляндии Петтери Орпо, пишет Yle.

Юбилейные монеты не успели выпустить, на них действовал предварительный заказ.