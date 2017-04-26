В Финляндии изымут скандальную монету с изображением расстрела
26 апреля 2017 г., 07:33
Министерство финансов запустило процесс по отмене указа, который касался юбилейных денег 2017, 2018 и 2019 годов. Во вторник разыгрался скандал из-за монеты, на которой был запечатлен расстрел времен гражданской войны.
"Я не обратил должного внимания на визуальную составляющую указа, доверился предложению художественной комиссии, которая отвечает за внешний вид юбилейных монет. Приношу извинения за случившееся. Этот указ будет отменен и весь вопрос целиком подвергнется повторному изучению", - сказал министр финансов Финляндии Петтери Орпо, пишет Yle.
Юбилейные монеты не успели выпустить, на них действовал предварительный заказ.