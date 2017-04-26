Дмитриев: восстановление транзита придаст импульс для экономики Эстонии

По словам депутата Рийгикогу от Центристской партии Дмитрия Дмитриева, который на прошлой неделе посетил логистическую ярмарку TransRussia в Москве, то, что на столь высоком уровне возобновляется диалог с восточным соседом по вопросам транзита – это важный шаг на пути восстановления объемов грузоперевозок. Особенно если учесть, что отношения на уровне министерств двух стран были заморожены с 2013 года.

«Россия всегда была и останется нашим соседом, поэтому несмотря на многие другие нерешенные вопросы между ЕС и РФ, нам нужно искать возможности к диалогу. Прямой и конструктивный, местами даже не самый легкий, диалог может принести намного больше пользы, чем продолжительный ледниковый период в отношениях», - сказал Дмитриев.

Он отметил, что очень важно получить от экспертов в области транзита текущую оценку ситуации для принятия дальнейших решений. «За последние десять лет грузооборот в Эстонии сократился более чем в три раза: с 36,1 миллионов тонн в 2005 до 11,3 – в 2015. В 2016 году через Эстонию прошло всего 6 млн тонн транзитных грузов. Эта печальная статистка, которая непосредственно отражается на нашей экономике и именно поэтому я считаю крайне положительным решение министра Кадри Симсон вновь начать работу в этом направлении», - сказал политик.

Дмитриев добавил также, что в отличие от Эстонии, соседние Латвия и Литва не прекращали экономического сотрудничества с Россией и поддерживали диалог с российскими коллегами и все это прямиком отражается на объемах грузоперевозок, осуществляемых через их порты и железную дорогу: «Конструктивный диалог выгоден нам всем. То, что члены экономической комиссии посетили логистическую ярмарку, а теперь и на уровне министерства начнется активная работа по оживлению транзитного сектора – придаст тот самым необходимый импульс, который позволит оживить эстонскую экономику и выйти из тупика».

Напомним, что комиссия по вопросам транзита была создана при министерстве экономики и коммуникаций, чтобы получить экспертную оценку происходящего в транзитном секторе и, при необходимости, обращать внимание министра на необходимые решения для дальнейшего развития. В состав комиссии, которая не собиралась вот уже более семи лет, входят как представители различных государственных ведомств, так и предприятий, связанных с логистикой и транзитом.