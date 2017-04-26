Фото: пьяный водитель на легковой машине протаранил фургон, есть пострадавшие
26 апреля 2017 г., 08:08
Вчера вечером в Тартумаа пьяный водитель на легковом автомобиле врезался в фургон, который вылетел в кювет. Скорая помощь доставила двух водителей в больницу.
ДТП произошло в 20 часов на 173-ем километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 23-летний мужчина на Audi врезался в фургон Peugeot Partner, которым управлял 38-летний мужчина.
Столкновение было настолько сильным, что Peugeot вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Полиция установила, что водитель Audi был в алкогольном опьянении.
Оба водителя были доставлены в Клинику Тартуского университета.