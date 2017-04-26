Уволенный спасатель Сергей Меньков продолжает судиться с государством
26 апреля 2017 г., 08:15
Лишившийся рабочего места за оскорбительные комментарии военного парада бывший спасатель Сергей Меньков решил продолжить судебную тяжбу с государством.
Во второй половине марта Таллиннский административный суд признал увольнение Менькова незаконным, но отказал ему в компенсации.
Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, Меньков обжаловал это решение, настаивая на получении компенсации.
Подал апелляцию на вердикт суда первой инстанции и Спасательный департамент, который настаивает на том, чтобы жалоба Менькова в полном объеме была отклонена.
Таллиннский окружной суд принял апелляционные жалобы к рассмотрению и дал сторонам 30 дней для предоставления своих позиций.