Уволенный спасатель Сергей Меньков продолжает судиться с государством

Во второй половине марта Таллиннский административный суд признал увольнение Менькова незаконным, но отказал ему в компенсации.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, Меньков обжаловал это решение, настаивая на получении компенсации.

Подал апелляцию на вердикт суда первой инстанции и Спасательный департамент, который настаивает на том, чтобы жалоба Менькова в полном объеме была отклонена.

Таллиннский окружной суд принял апелляционные жалобы к рассмотрению и дал сторонам 30 дней для предоставления своих позиций.