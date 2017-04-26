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Уволенный спасатель Сергей Меньков продолжает судиться с государством

Rus.Postimees.ee
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Сергей Меньков в студии Postimees | ФОТО: Pm

Лишившийся рабочего места за оскорбительные комментарии военного парада бывший спасатель Сергей Меньков решил продолжить судебную тяжбу с государством.

Во второй половине марта Таллиннский административный суд признал увольнение Менькова незаконным, но отказал ему в компенсации.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, Меньков обжаловал это решение, настаивая на получении компенсации.

Подал апелляцию на вердикт суда первой инстанции и Спасательный департамент, который настаивает на том, чтобы жалоба Менькова в полном объеме была отклонена.

Таллиннский окружной суд принял апелляционные жалобы к рассмотрению и дал сторонам 30 дней для предоставления своих позиций.

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