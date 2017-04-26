Сегодня мэра Нарва-Йыэсуу могут отправить в отставку

Выражение вотума недоверия градоначальнику, инициированное группой депутатов во главе с председателем горсобрания Калле Кекки, пройдет в рамках очередной сессии законодательного органа, пишет Rus.Err.

Половина депутатского корпуса вменяет в вину Ильину отсутствие детальной планировки города и плохой контакт с главой горсобрания. При этом бывший председатель горсобрания курортного города, а теперь просто рядовой депутат Инге Мушкина считает, что причины для отставки мэра надуманные.

В апреле в Нарва-Йыэсуу начался и сбор подписей в поддержку Максима Ильина - инициативные горожане посчитали, что он успешно справляется с обязанностями мэра и должен остаться на своем посту.