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Сегодня мэра Нарва-Йыэсуу могут отправить в отставку

Rus.Postimees.ee
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Максим Ильин. | ФОТО: Илья Смирнов.

В среду, 26 апреля, депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу планируют отправить в отставку мэра курортного города Максима Ильина.

Выражение вотума недоверия градоначальнику, инициированное группой депутатов во главе с председателем горсобрания Калле Кекки, пройдет в рамках очередной сессии законодательного органа, пишет Rus.Err.

Половина депутатского корпуса вменяет в вину Ильину отсутствие детальной планировки города и плохой контакт с главой горсобрания. При этом бывший председатель горсобрания курортного города, а теперь просто рядовой депутат Инге Мушкина считает, что причины для отставки мэра надуманные.

В апреле в Нарва-Йыэсуу начался и сбор подписей в поддержку Максима Ильина - инициативные горожане посчитали, что он успешно справляется с обязанностями мэра и должен остаться на своем посту.

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