Рыйвас назвал фантастикой возможное нападение России на Эстонию

Рыйвас назвал фантастикой возможное нападение России на Эстонию2
26 апреля 2017 г., 08:49
Бывший премьер-министр, экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас не верит в возможность нападения России на Эстонию.
Журналист украинского портала delo.ua попросил Таави Рыйваса прокомментировать очерк американского писателя Джеймса Кирчика, в котором тот описывает, как в 2022 году "зеленые человечки" захватывают административные здания в Нарве и с этого начинается оккупация Эстонии Россией, пишет Rus.Err.
"Любой конфликт на эстонской территории — это раздор не с Эстонией, а с НАТО. И я думаю, вряд ли, кому-то захочется бросать вызов НАТО. Поэтому, упомянутое вами произведение весьма фантастическое", - сказал Таави Рыйвас.
Бывший премьер также заверил, что в Эстонии не существует никаких сепаратистских движений.