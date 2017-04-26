Рыйвас назвал фантастикой возможное нападение России на Эстонию

Журналист украинского портала delo.ua попросил Таави Рыйваса прокомментировать очерк американского писателя Джеймса Кирчика, в котором тот описывает, как в 2022 году "зеленые человечки" захватывают административные здания в Нарве и с этого начинается оккупация Эстонии Россией, пишет Rus.Err.

"Любой конфликт на эстонской территории — это раздор не с Эстонией, а с НАТО. И я думаю, вряд ли, кому-то захочется бросать вызов НАТО. Поэтому, упомянутое вами произведение весьма фантастическое", - сказал Таави Рыйвас.

Бывший премьер также заверил, что в Эстонии не существует никаких сепаратистских движений.