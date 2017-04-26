США начали размещение новых элементов ПРО THAAD в Южной Корее

На территорию гольф-клуба в городе Сонджу прибыли шесть грузовых фур с радаром и другим оборудованием. Между тем действия властей вызвали недовольство местных жителей, что привело к столкновению с полицейскими, говорится в другом сообщении агентства.

Информацию о доставке военного груза подтвердило министерство национальной обороны РК, сообщает ТАСС. Система противоракетной обороны (ПРО) THAAD будет полностью развернута на Корейском полуострове до конца года. Об этом, как передает агентство Reuters, говорится в заявлении министерства обороны.

О начале переброски в Южную Корею элементов системы THAAD США сообщили в начале марта. Решение было принято после того, как 6 марта КНДР произвела запуск четырех баллистических ракет. Три из них упали в морской экономической зоне Японии.

Развертывание THAAD способствует созданию многоуровневой системы противоракетной обороны и усиливает защиту Североатлантического союза от угроз со стороны ракет КНДР, заявили тогда в Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических. Против размещения элементов ПРО выступают Китай и Россия.