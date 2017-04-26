Фото: уютный маленький дом находится на морском берегу недалеко от Таллинна
26 апреля 2017 г., 09:44
Йыэляхтме в Харьюмаа - чудесное место не только для летнего времяпровождения. На этой даче можно прекрасно жить круглый год.
Хотя этот домик построен в рыбацкой деревне Хаапсе в 1988 году, внешне он - точь-в-точь фрагмент старого хутора: бревенчатый и с камышовой крышей.
Фото: KV.EE
В домике, который по площади не такая уж и крошечка - как-никак почти 60 м2, есть две спальни и кухня, гостиная и туалет. Есть возможность под крышей построить и третью спальню. Из гостиной - выход на террасу.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
В ухоженном саду находится много нужного и интересного: маленький водоем, парник, погреб, сарай, сайна и коптильня. До моря - 700 метров.
Фото: KV.EE
Много фотографий и информации на странице KV.EE.