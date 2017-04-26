Фото: уютный маленький дом находится на морском берегу недалеко от Таллинна

Хотя этот домик построен в рыбацкой деревне Хаапсе в 1988 году, внешне он - точь-в-точь фрагмент старого хутора: бревенчатый и с камышовой крышей.

Фото: KV.EE

В домике, который по площади не такая уж и крошечка - как-никак почти 60 м2, есть две спальни и кухня, гостиная и туалет. Есть возможность под крышей построить и третью спальню. Из гостиной - выход на террасу.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В ухоженном саду находится много нужного и интересного: маленький водоем, парник, погреб, сарай, сайна и коптильня. До моря - 700 метров.

Фото: KV.EE

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