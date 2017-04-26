Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Самые дешевые авиарейсы: тур по Европе за 126 евро!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Барселона. | ФОТО: EMILIO MORENATTI/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 457 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с  458 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 412 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 407 евро

Туда-обратно из Таллинна в Словению начиная со 143 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 536 евро

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 658 евро

Тур по Европе (Таллинн - Бремен - Барселона - Майорка - Милан - Таллинн) начиная со 126 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Новую Зеландию начиная с 680 евро

Наверх