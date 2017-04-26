Самые дешевые авиарейсы: тур по Европе за 126 евро!
26 апреля 2017 г., 09:32
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 457 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 458 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 412 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 407 евро
Туда-обратно из Таллинна в Словению начиная со 143 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 536 евро
Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 658 евро
Тур по Европе (Таллинн - Бремен - Барселона - Майорка - Милан - Таллинн) начиная со 126 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Новую Зеландию начиная с 680 евро