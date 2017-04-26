Чернобыль: 31 год после крупнейшей в истории человечества ядерной катастрофы

Поминальный молебен и церемония возложения цветов к Мемориальному кургану “Героям Чернобыля” начались около половины второго ночи, в то самое время, когда 31 год назад прогремели взрывы в 4-ом энергоблоке и произошел колоссальный выброс радиоактивных веществ, пишет Euronews.

Облучению подверглись территории Украины, Белоруссии, России и еще 14 европейских государств. Мужество и героизм ликвидаторов позволили избежать еще более страшных последствий. Многие из них погибли.

В этом году в Чернобуле завершаются работы на объекте “Укрытие-2”. Разрушенный реактор вместе со старым саркофагом накрыли стальной аркой – она будет защищать окружающую среду от радиации не менее века. Предполагается, что за это время появятся технологии, с помощью которых остатки реактора можно будет захоронить без участия человека.

В 2003 году 26 апреля было провозглашено Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.