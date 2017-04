Фото и видео: Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

Ранее китайские СМИ сообщили, что авианосец "Шаньдун" будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний, пишет Newsru.

Агентство Reuters отмечает, что церемония спуска на воду авианосца произошла на фоне роста напряженности в районе Корейского полуострова.

Как сообщает портал Sina.com, строительство авианосца началось в ноябре 2013 года. Корабль был спущен на воду после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая.

До сих пор на вооружении армии Китая находился только один авианосец - "Ляонин". Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов за 20 миллионов долларов. На вооружение его приняли в 2012 году.

Проект типа 001A строился по принципу "Ляонина", но имеет более внушительные размеры и ряд модификаций, отмечает ТАСС. Оба этих корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва в 14 и 12 градусов соответственно.

Китай в настоящее время также ведет строительство третьего "плавучего аэродрома" больших габаритов типа 002. По некоторым данным, он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.

China launched its second aircraft carrier Wednesday morning in northeast China's Dalian shipyard in Liaoning Province pic.twitter.com/GS7tnSZlac