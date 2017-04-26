Кулинарное ретро: на Балтийском вокзале будут продавать обожаемый многими десерт из прошлого

По словам исполнительного директора Vahvlihaldjaid Лийзель Велленд, кафе откроет свои двери на рынке обновленного Балтийского вокзала 19 мая, пишет Saarte Hääl.

«С самого начала кафе было нашей тайной мечтой. Жизнь шла своим чередом, и в конце прошлого года мы стали сотрудничать с предприятием Astri Grupp, которое в следующем месяце откроет рынок обновленного Балтийского вокзала. Мы первые от киосков со стороны рынка Балтийского вокзала и надеемся, что все заинтересованные увидят наш розовый домик», - сказала она.

В кафе будут продаваться не только вафли, но все же, по словам Велленд, именно этот десерт с различными начинками заслуживает особого внимания посетителей.