Ансип: сегодня мы сделали бы все еще быстрее

- Какой момент времен бронзовых ночей вы чаще всего видели во сне?

- Никакой. И если спросить, было ли это самое сложное время на посту премьер-министра, то ответ точно будет – нет.

- Но демонтаж Бронзового солдата – это все же смелый поступок.

- Нет, я бы это так не назвал. Напряжение нарастало довольно долго.

- Пример прежнего премьер-министра Юхана Партса с демонтажем монумента в Лихула как-то подстегнул вас? Это был лишь повод, но Партия реформ построила на этом свою предвыборную кампанию.

- Нет, Партия реформ не строила на этом свою предвыборную кампанию. На самом деле Исамалийт и Ras Publica пытались ее построить на законопроекте о запрещенных сооружениях и показать, что именно они являются инициаторам сноса Бронзового солдата.

На самом деле закон, позволяющий перенести Бронзового солдата, на тот момент уже был принят. Это был Закон об охране воинских захоронений, за который тогда проголосовали и некоторые центристы, но они не понимали, что это закон, на основании которого Бронзовый солдат будет увезен.

Решение о вывозе Бронзового солдата для меня окончательно было принято в 2006 году, когда в центре столицы Эстонской Республики не позволили показать сине-черно-белый флаг. Для меня это стало последней каплей.

- Принесло это политическую выгоду или нет, но вы, безусловно, является одним из символов бронзовых ночей.

- Да, моя роль была заметной, но она исходила из моей должности. Не важно, кто занимал бы этот пост, он сделал бы то же самое. Не будем это переоценивать.

Правительство все время искало удовлетворяющее всех решение, мы пытались вести переговоры и с Кремлем, используя для этого посредничество почившего патриарха Алексия, но в один прекрасный день мы получили однозначный ответ, что нет, никакого сноса монумента не будет: это стало четким знаком того, что там хотят пойти на конфликт.

Я хочу отдать должное спецслужбам, Полиции безопасности и Департаменту информации, поскольку их оценки рисков однозначно говорили, что рано или поздно Бронзового солдата придется демонтировать. Через три года в этом возникла бы крайняя необходимость, но тогда обществу пришлось бы заплатить заметно более высокую цену за происходящее.

Кто-то где-то сказал, что случившееся десять лет назад было чистой самодеятельностью спецслужб без всякой оценки рисков. Это ложь. Оценка наших спецслужб была ясной: рано или поздно Бронзового солдата придется перенести из сердца эстонской столицы.

И я верю, что те, кто тогда критиковал это решение, изменили свою позицию, видя, к чему привели начавшиеся по аналогичному таллиннскому сценарию события на востоке Украины и в Крыму. Сначала демонстрации, недовольство народа, потом захват правительственных учреждений – все это теперь выглядит очень похоже.

- Будучи премьер-министром, вы контактировали с тогдашним мэром Таллинна Эдгаром Сависааром?