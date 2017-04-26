Спорим, вы и не подозревали, что эти вещи можно мыть в посудомоечной машине?

Щетки для волос: машина удалит всю пыль, которая копилась между щетинками в течение долгого времени. Однако чтобы не засорить машину, удалите перед чисткой как можно тщательнее все застрявшие в щетке волосы.

Резиновые шлепанцы-вьетнамки: к концу лета они обычно уже очень грязные. Посудомоечная машина прекрасно справится с удалением грязи, пыли и других загрязнений.

Пластмассовые игрушки: мамы, а знаете ли вы, что пластиковые игрушки, кроме тех, которые работают на батарейках, можно быстро и удобно не только мыть, но и дезинфицировать в посудомойке?

Электровыключатели: уж они-то как страшно пачкаются! Раз в год их можно ненадолго снять и быстро вымыть до блеска!

Губки: очевидно, вы слышали, что для дезинфекции губки кладут в микроволновую печь? Но надежней положить их в посудомоечную машину.

Полки холодильника: их, конечно, можно вымыть вручную, но почему бы не воспользоваться техникой? Маленькие полки поставим вертикально, как тарелки, а большие разместим на решетке.

Ручки шкафов: если ежедневно и по нескольку раз открывать-закрывать шкафы, их ручки покроются жиром и грязью. Вручную особенно трудно отмыть ручки причудливой формы. Открутите их с дверок и ящиков и быстро вымойте в посудомойке.