Сависаар о железнодорожной трассе Rail Baltica: проект долгосрочный и нужный

«Свежие результаты исследования по окупаемости проекта весьма обнадеживающие. Мы видим, что опубликованные показатели не только подтверждают все прошлые данные, но даже стали еще лучше. Каждый евро, вложенный в этот проект вернется сторицей обратно в нашу социально-экономическую среду. Доля Эстонии составляет порядка 268 миллионов евро, но по прогнозам общий доход от трассы превысит 16 миллиардов!» - объяснил Сависаар.

Ко всему прочему следует учесть и то, какое влияние окажет строительство железнодорожной трассы на экономику Эстонии, имея ввиду, сколько рабочих мест будет создано. Разумеется, это большие инвестиции, но нет причин сомневаться в рентабельности проекта в свете опубликованных результатов анализа.

Сависаар выразил надежду на то, что правительство будет активно работать над реализацией проекта, руководит которым министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, которая уже подготовила документы по проекту Rail Baltic для ратификации. Уже вскоре договор будет поступит в парламент.

«В политическую программу Центристской партии проект Rail Baltica был внесен ещё в 2005 году. На наш взгляд, Эстония достойно того, чтобы у нас было быстрое железнодорожное сообщение с Европой. До сих пор со стороны ЕС поступали сигналы, что этот проект важен для Европы также, как и для нас. Строительство железнодорожной трассы входит в число приоритетных задач ЕС и поэтому они готовы покрыть большую часть затрат на реализацию проекта. Различные исследования показывают, что чем лучше люди информированы о проекте, тем больше они поддерживают строительство. Надеюсь, что опубликованный анализ окупаемости трассы помог снизить градус недоверия со стороны противников проекта», - отметил Эрки Сависаар.